Голубятникова Анна Давидовна
Место рожденияКурская губерния, Старооскольский уезд
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петрищева Васса Ивановна
Отец ребёнка: Голубятников Иван Филиппович
Курская губерния, Тимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область