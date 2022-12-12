Голубятникова Анна Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубятникова Анна Давидовна

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Место рождения

Курская губерния, Старооскольский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петрищева Васса Ивановна

Отец ребёнка: Голубятников Иван Филиппович

Курская губерния, Тимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубятников Иван Филиппович

Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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