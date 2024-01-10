Bild Richard Voldemar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBild Richard Voldemar

Bild Richard Voldemar

Место рождения

Tallinn

Дата рождения

21.12.1879

Дата смерти

19.01.1880

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879

Отец: Bild Hans

Мать: Bild Mari

Tallinn
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.01.1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close