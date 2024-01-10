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Bild Richard Voldemar
Bild Richard Voldemar
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Древо
Место рождения
Tallinn
Дата рождения
21.12.1879
Дата смерти
19.01.1880
Пол
Мужской
Отец
Bild Hans
1839 г.р.
Мать
Bild (Limberglehmloch) Mari
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879
Отец:
Bild Hans
Мать:
Bild Mari
Tallinn
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.01.1880
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