Кокшарова-Нестеренко- Гладышева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1924
Дата смерти21.05.1987
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокшаров Александр Михайлович
Смерть
21.05.1987