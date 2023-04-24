Кокшарова-Нестеренко- Гладышева Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова-Нестеренко- Гладышева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1924

Дата смерти

21.05.1987

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокшаров Александр Михайлович

Смерть
21.05.1987