Ильченко Тихон Ануфриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ильченко Ануфрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ильченко Георгий (Егор) Тихонов
Мать ребёнка: Ильченко Параскева Иванова ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ильченко Васса ? Тихонова
Мать ребёнка: Ильченко Параскева Иванова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно