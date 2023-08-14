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Ильченко Тихон Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ильченко Ануфрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ильченко Георгий (Егор) Тихонов

Мать ребёнка: Ильченко Параскева Иванова ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ильченко Васса ? Тихонова

Мать ребёнка: Ильченко Параскева Иванова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильченко Параскева Иванова ?

Смерть
Неизвестно