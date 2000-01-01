Трефилова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1882
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.10.1884
Сын: Трефилов Дмитрий
Отец ребёнка: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
22.02.1890
Муж: Трефилов Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия