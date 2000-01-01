Трефилова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1882

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.10.1884

Сын: Трефилов Дмитрий

Отец ребёнка: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
22.02.1890

Муж: Трефилов Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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