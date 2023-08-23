Букина (Зимакова (?)) Стефанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич
Рождение ребёнка
25.11.1914
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1917
Сын: Букин Иван Семенович
Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич
Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1917
Дочь: Анисья Семеновна
Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно