Букина (Зимакова (?)) Стефанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Зимакова (?)) Стефанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич

Рождение ребёнка
25.11.1914

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1917

Сын: Букин Иван Семенович

Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1917

Дочь: Анисья Семеновна

Отец ребёнка: Букин Семен Димитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Семен Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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