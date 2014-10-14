Смирнова (Липатова) Павла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Липатова) Павла Николаевна

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Место рождения

Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.06.1927

Дата смерти

14.10.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927

Отец: Липатов Николай

Мать: Липатова Евдакия Ивановна

Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Леонтьевич

Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.10.2014
Решма, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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