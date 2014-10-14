Смирнова (Липатова) Павла Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1927
Дата смерти14.10.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927
Отец: Липатов Николай
Рождение ребёнка
23.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Леонтьевич
Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.10.2014
Решма, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область