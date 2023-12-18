Громыко Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти08.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1947
Дочь: Громыко Наталия Матвеевна
Мать ребёнка: Десятская Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1948
Дочь: Громыко Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Десятская Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1953
Сын: Громыко Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Десятская Виктория Васильевна
Смерть
08.02.1974