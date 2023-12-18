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Громыко Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1919

Дата смерти

08.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1947

Дочь: Громыко Наталия Матвеевна

Мать ребёнка: Десятская Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1948

Дочь: Громыко Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Десятская Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1953

Сын: Громыко Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Десятская Виктория Васильевна

Смерть
08.02.1974
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