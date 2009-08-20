Чикунов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1938
Дата смерти20.08.2009
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938
Отец: Чикунов Николай Петрович
Мать: Чикунова Васса Романовна
Рождение ребёнка
23.10.1962
Дочь: Зубкова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Чикунова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
02.04.1969
Сын: Чикунов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Чикунова Людмила Сергеевна
Смерть
20.08.2009