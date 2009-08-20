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Чикунов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1938

Дата смерти

20.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938

Отец: Чикунов Николай Петрович

Мать: Чикунова Васса Романовна

Рождение ребёнка
23.10.1962

Дочь: Зубкова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Чикунова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
02.04.1969

Сын: Чикунов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Чикунова Людмила Сергеевна

Смерть
20.08.2009
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