Победимова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимова Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1951

Отец: Набугорнов Александр

Мать: Набугорнова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
03.01.1976

Дочь: Баранова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Победимов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
18.03.1981

Сын: Победимов Александр Викторович

Отец ребёнка: Победимов Виктор Александрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
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