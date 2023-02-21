Победимова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1951
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1951
Рождение ребёнка
03.01.1976
Дочь: Баранова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Победимов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
18.03.1981
Сын: Победимов Александр Викторович
Отец ребёнка: Победимов Виктор Александрович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область