Шаранова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1953 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаранов Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Василий Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1953

Сын: Шаранов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Шаранов Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаранов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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