Шаранова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1945
Рождение ребёнка
05.04.1953
Отец ребёнка: Шаранов Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1958
Смерть
Неизвестно