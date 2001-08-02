Матюшонок Альбин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1919
Дата смерти02.08.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1919
Рождение ребёнка
1947
Сын: Матюшонок Леонид Альбинович
Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.11.1949
Дочь: Михайловская Нина Альбиновна
Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.07.1960
Дочь: Антонова Анна Альбиновна
Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшонок Людмила Альбиновна
Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшонок Владимир Альбинович
Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшонок Галина Альбиновна
Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшонок Геннадий Альбинович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшонок Борис Альбинович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшонок Василий Альбинович
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
02.08.2001