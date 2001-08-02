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Матюшонок Альбин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1919

Дата смерти

02.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1919

Отец: Матюшонок Михаил Викентьевич

Мать: Матюшонок Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Матюшонок Леонид Альбинович

Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна

Рождение ребёнка
28.11.1949

Дочь: Михайловская Нина Альбиновна

Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна

Рождение ребёнка
24.07.1960

Дочь: Антонова Анна Альбиновна

Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшонок Людмила Альбиновна

Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшонок Владимир Альбинович

Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшонок Галина Альбиновна

Мать ребёнка: Матюшонок Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшонок Геннадий Альбинович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшонок Борис Альбинович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшонок Василий Альбинович

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
02.08.2001
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