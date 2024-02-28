Тетеркин Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеркин Виктор Викторович

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Место рождения

Шешуки, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шешуки, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саидова Алиса Далгатовна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саидова Алиса Далгатовна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саидова Алиса Далгатовна

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