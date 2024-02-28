Карманов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманов Сергей Викторович

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Место рождения

Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Карманова Зоя Дмитриевна

Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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