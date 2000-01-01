Воробьева Лукерья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Лукерья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Воробьев Осип (Иосиф) Аполлонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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