Рейнбольд (Reinbold) Игнатц (Ignatius)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Рейнбольд Михаэль
Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хеге Мария Каролина
Смерть
Неизвестно