Рейнбольд (Reinbold) Игнатц (Ignatius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейнбольд (Reinbold) Игнатц (Ignatius)

Рейнбольд (Reinbold) Игнатц (Ignatius)

avatar

Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Рейнбольд Михаэль

Мать ребёнка: Хеге Мария Каролина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хеге Мария Каролина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close