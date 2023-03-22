Монгуш Доспай-оол Монгушевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Доспай-оол Монгушевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)

Мать ребёнка: Монгуш Манмаа Шаваровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Мать ребёнка: Монгуш Манмаа Шаваровна

Смерть
Неизвестно
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