Монгуш Доспай-оол Монгушевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Доптуг-Оол Монгуш Монгушевич (Доспай-оолович)
Мать ребёнка: Монгуш Манмаа Шаваровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Мать ребёнка: Монгуш Манмаа Шаваровна
Смерть
Неизвестно