Соколов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1921
Отец: Соколов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Анна
Пор-Искитим, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно