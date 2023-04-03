Соколов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1921

Отец: Соколов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Анна

Пор-Искитим, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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