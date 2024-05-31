Милантьев Алексей
Место рождения
Дата рождения18.02.1875
Дата смерти25.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1875
Бракосочетание
14.06.1897
Рождение ребёнка
10.10.1905
Дочь: Петушкова (Милантьева) Пелагея
Мать ребёнка: Милантьева Прасковья Арсеньевна
Рождение ребёнка
06.10.1908
Дочь: (Милантьева) Ефросинья
Мать ребёнка: Милантьева Прасковья Арсеньевна
Смерть
25.04.1912
Причина смерти: Туберкулёз лёгких
Похороны
Неизвестно