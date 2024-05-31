Милантьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев Алексей

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

18.02.1875

Дата смерти

25.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1875

Отец: Поляков / Милантьев / Нилантьев Иван Милантьев / Нилантьев/

Мать: Полякова (Федотова) Васса

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
14.06.1897

Жена: Милантьева Прасковья Арсеньевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1905

Дочь: Петушкова (Милантьева) Пелагея

Мать ребёнка: Милантьева Прасковья Арсеньевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1908

Дочь: (Милантьева) Ефросинья

Мать ребёнка: Милантьева Прасковья Арсеньевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
25.04.1912
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Туберкулёз лёгких
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область

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