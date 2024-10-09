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Кононов Лаврентий

Место рождения

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Жена: Ерофеева Марфа

Бракосочетание
30.06.1874 ст.

Жена: Сергеева Татьяна

Рождение ребёнка
10.08.1878 ст.

Сын: Лаврентьев Мирон

Мать ребёнка: Сергеева Татьяна

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Лаврентьева Федосья

Мать ребёнка: Сергеева Татьяна

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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