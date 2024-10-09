Кононов Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Жена: Ерофеева Марфа
Бракосочетание
30.06.1874 ст.
Жена: Сергеева Татьяна
Рождение ребёнка
10.08.1878 ст.
Сын: Лаврентьев Мирон
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Лаврентьева Федосья
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна
Смерть
Неизвестно