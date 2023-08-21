Мельников Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1965

Отец: Мельников Василий Степанович

Мать: Халтурина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асадулина Зухра Азгаровна

Рождение ребёнка
05.09.1994

Сын: Мельников Руслан Сергеевич

Мать ребёнка: Асадулина Зухра Азгаровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1999

Сын: Мельников Рустам Сергеевич

Мать ребёнка: Асадулина Зухра Азгаровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асадулина Зухра Азгаровна

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