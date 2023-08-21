Мельников Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1965
Рождение ребёнка
12.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асадулина Зухра Азгаровна
Рождение ребёнка
05.09.1994
Сын: Мельников Руслан Сергеевич
Мать ребёнка: Асадулина Зухра Азгаровна
Рождение ребёнка
09.02.1999
Сын: Мельников Рустам Сергеевич
Мать ребёнка: Асадулина Зухра Азгаровна
Бракосочетание
Неизвестно