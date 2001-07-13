Муравьева Лидия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1929
Дата смерти13.07.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
09.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Александр Федорович
Смерть
13.07.2001