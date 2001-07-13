Муравьева Лидия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Лидия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1929

Дата смерти

13.07.2001

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
09.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Александр Федорович

Смерть
13.07.2001