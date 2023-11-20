Елсуков Конашка Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елсуков Конашка Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1637

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637

Отец: Елсуков Фетка Тиханов

Мать: не указана

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