Стоянов Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоянов Федор Ильич

Стоянов Федор Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Стоянов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Стоянова Екатерина Георгиевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Кулевча, Одеська область
Поселянин села Кулевча Кулевческой волости Аккерманского уезда Бессарабской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стоянова Екатерина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close