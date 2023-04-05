Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Седун Иван
Седун Иван
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1931
Пол
Мужской
Отец
Иванович Антон
1894 г.р.
Мать
Андреевна (Козич) Арина
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1931
Отец:
Иванович Антон
Мать:
Андреевна Арина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия