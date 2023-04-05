Седун Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седун Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1931

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1931

Отец: Иванович Антон

Мать: Андреевна Арина

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