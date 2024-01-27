Константинова (Чакмазян) Арианна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Чакмазян) Арианна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1988

Отец: Чакмазян Иван Егишевич

Мать: Чакмазян Инна Максимовна

Бракосочетание
17.01.2018

Муж: Константинов Виктор Валерьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.07.2018

Сын: Константинов Александр Викторович

Отец ребёнка: Константинов Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
12.05.2020

Дочь: Константинова Аделина Викторовна

Отец ребёнка: Константинов Виктор Валерьевич

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