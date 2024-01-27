Константинова (Чакмазян) Арианна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1988
Отец: Чакмазян Иван Егишевич
Мать: Чакмазян Инна Максимовна
Бракосочетание
17.01.2018
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.07.2018
Сын: Константинов Александр Викторович
Отец ребёнка: Константинов Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
12.05.2020
Дочь: Константинова Аделина Викторовна
Отец ребёнка: Константинов Виктор Валерьевич