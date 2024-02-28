Куракина (Врангель) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Врангель) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

05.04.1879

Дата смерти

15.11.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
29.04.1901

Муж: Куракин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Куракин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Куракин Михаил Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Болгери, Италия
Смерть
15.11.1970
Болгери, Италия
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