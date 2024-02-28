Куракина (Врангель) Татьяна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1879
Дата смерти15.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1901
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Куракин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Куракин Михаил Анатольевич
Место жительства
Неизвестно
Болгери, Италия
Смерть
15.11.1970
Болгери, Италия