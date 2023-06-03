Пузакова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузакова Анастасия Ивановна

Пузакова Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1958

Дата смерти

17.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузаков ? Александрович

Отец ребёнка: Пузаков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузакова Оксана Алксандровна

Отец ребёнка: Пузаков Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузаков Александр Владимирович

Смерть
17.07.1989