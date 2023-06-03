Пузакова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1958
Дата смерти17.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузаков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузакова Оксана Алксандровна
Отец ребёнка: Пузаков Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1989