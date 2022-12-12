Лоскутов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Василий Петрович

Лоскутов Василий Петрович

avatar

Место рождения

Пущино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пущино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Пропал без вести (военное)
29.05.1915 ст.
Журавно, Львівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close