Алифонов Иван Юрьевич 03.07.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алифонов Иван Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1986

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
03.07.1986

Отец: Алифонов Юрий Георгиевич

Мать: Алифонова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифонова (Понявина) Мария

Рождение ребёнка
22.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифонова (Понявина) Мария

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