Алифонов Иван Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1986
Рождение ребёнка
08.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алифонова (Понявина) Мария
Рождение ребёнка
22.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алифонова (Понявина) Мария