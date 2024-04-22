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(Левина) Ульяна Космина

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Левин Косма Леонтьев

Мать: Левина Евдокия Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1843

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно
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