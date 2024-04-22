(Левина) Ульяна Космина
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно