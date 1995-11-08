Шевень Маруся Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевень Маруся Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1995

Отец: Шевень Александр

Мать: Шевень Любовь

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