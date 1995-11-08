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Шевень Маруся Александровна
Шевень Маруся Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1995
Пол
Женский
Отец
Шевень Александр
Мать
Шевень Любовь
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1995
Отец:
Шевень Александр
Мать:
Шевень Любовь
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