Шевченко (Устюгова) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Устюгова) Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1954

Пол

Женский

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Рождение
10.08.1954

Отец: Устюгов Иван Гаврилович

Мать: Устюгова Антонина Ивановна