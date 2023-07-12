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Шевченко (Устюгова) Наталия Ивановна
Шевченко (Устюгова) Наталия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1954
Пол
Женский
Отец
Устюгов Иван Гаврилович
1929 г.р.
Мать
Устюгова (Цветкова) Антонина Ивановна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
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НУ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954
Отец:
Устюгов Иван Гаврилович
Мать:
Устюгова Антонина Ивановна
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