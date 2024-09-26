Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Место рождения

Казанка, Миколаївська область

Дата рождения

11.01.1890

Дата смерти

21.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890

Отец: Перов Даниил Иванович

Мать: Перова Анастасия Дорофеевна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Рябчинский Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна

Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: (Рябчинская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: (Рябчинская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23.06.1918

Сын: Рябчинский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Николаев, Миколаївська область
Смерть
21.09.1966
Николаев, Миколаївська область
Похороны
Неизвестно
Николаев, Миколаївська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.