Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна
Место рождения
Дата рождения11.01.1890
Дата смерти21.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1890
Отец: Перов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Рябчинский Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна
Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: (Рябчинская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: (Рябчинская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)
Рождение ребёнка
23.06.1918
Сын: Рябчинский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)
Смерть
21.09.1966
Похороны
Неизвестно