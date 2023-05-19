Бяков Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Выбыл: в отпуск на родину через Кинешемского воинского начальника, Место рождения: Вологодская губ., Сольвычегодский уезд, Никольская вол., д. Масловская, Место службы: 324-й пехотный Клязьминский пол... Показать все
Смерть
Неизвестно