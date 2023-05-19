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Бяков Иван Сергеевич

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
Неизвестно
Выбыл: в отпуск на родину через Кинешемского воинского начальника, Место рождения: Вологодская губ., Сольвычегодский уезд, Никольская вол., д. Масловская, Место службы: 324-й пехотный Клязьминский пол... Показать все
Смерть
Неизвестно