Герасим Лаврентьев 27.02.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Лаврентьев

Герасим Лаврентьев

Место рождения

Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.02.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1851 ст.

Отец: Лаврентий Андреев

Мать: Ирина Иванова

Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Приход Прилуки Торопецкого уезда Запись N8 27/28 февраля 1851г. Графа Григория Григорьева Кушелева крепостной крестьянин Лаврентий Андреев и законная жена его Ирина Иванова Крестные: Деревни Ни...гель... Показать все
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.