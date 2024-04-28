Герасим Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения27.02.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1851 ст.
Отец: Лаврентий Андреев
Мать: Ирина Иванова
Приход Прилуки Торопецкого уезда Запись N8 27/28 февраля 1851г. Графа Григория Григорьева Кушелева крепостной крестьянин Лаврентий Андреев и законная жена его Ирина Иванова Крестные: Деревни Ни...гель... Показать все
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно