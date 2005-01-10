Бурматова (Гуськова) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурматова (Гуськова) Галина Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.06.1932

Дата смерти

10.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932

Отец: Гуськов Андрей Тихонович

Мать: Гуськова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1956

Сын: Бурматов Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Бурматов Геннадий Александрович

Полесск, Полесский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурматов Геннадий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
10.01.2005
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