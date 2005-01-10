Бурматова (Гуськова) Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1932
Дата смерти10.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932
Рождение ребёнка
18.04.1956
Сын: Бурматов Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Бурматов Геннадий Александрович
Полесск, Полесский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
10.01.2005