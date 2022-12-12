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Галлямитдин Абдулвалиев

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Абдулвали Гумеров

Мать: Зарифа Габдулманнапова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1854

Сын: Мафтахетдин Галляметдинов

Мать ребёнка: Насиха Мухаметжанова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1858 ст.

Сын: Мухаметхадий Галляметдинов

Мать ребёнка: Насиха Мухаметжанова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насиха Мухаметжанова

Смерть
1857
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