Галлямитдин Абдулвалиев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Абдулвали Гумеров
Мать: Зарифа Габдулманнапова
Рождение ребёнка
24.12.1854
Сын: Мафтахетдин Галляметдинов
Мать ребёнка: Насиха Мухаметжанова
Рождение ребёнка
01.03.1858 ст.
Сын: Мухаметхадий Галляметдинов
Мать ребёнка: Насиха Мухаметжанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насиха Мухаметжанова
Смерть
1857