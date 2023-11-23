Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Илья Иванов
Мать: Евдокия Михайлова
Иван Ильич (1771 — ?) Родился в семье священника села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Обучался в семинарии. Служил священником в том же селе. Жена его Ульяна Александровна (1771-?), дочь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Александрова
Смерть
Неизвестно