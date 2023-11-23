Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1734 г.р.

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Илья Иванов

Мать: Евдокия Михайлова

Иван Ильич (1771 — ?) Родился в семье священника села Величкова Ярославского уезда1 Ильи Ивановича. Обучался в семинарии. Служил священником в том же селе. Жена его Ульяна Александровна (1771-?), дочь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Александрова

Смерть
Неизвестно

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