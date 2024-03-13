Артемьева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева Наталья Александровна

Артемьева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1948 г.р.

Муж

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972

Отец: Емельяненко Александр

Мать: Пуртова Нина Романовна

Рождение ребёнка
01.04.1993

Дочь: Артемьева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Пастухов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьев Андрей Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close