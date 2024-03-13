Артемьева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972
Отец: Емельяненко Александр
Мать: Пуртова Нина Романовна
Рождение ребёнка
01.04.1993
Дочь: Артемьева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Пастухов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пастухов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемьев Андрей Владимирович