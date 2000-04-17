Кондина (Молданова) марина герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1971
Отец: Молданов герасим никитич
Мать: Молданова нина ефремовна
Бракосочетание
30.12.1990
Рождение ребёнка
13.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондин эдуард прокопьевич
Рождение ребёнка
28.04.1993
Сын: Кондин евгений эдуардович
Отец ребёнка: Кондин эдуард прокопьевич
Рождение ребёнка
17.04.2000
Дочь: Кондина Надежда Эдуардовна
Отец ребёнка: Кондин эдуард прокопьевич