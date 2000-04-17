Кондина (Молданова) марина герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондина (Молданова) марина герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1971

Отец: Молданов герасим никитич

Мать: Молданова нина ефремовна

Бракосочетание
30.12.1990

Муж: Кондин эдуард прокопьевич

Рождение ребёнка
13.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондин эдуард прокопьевич

Рождение ребёнка
28.04.1993

Сын: Кондин евгений эдуардович

Отец ребёнка: Кондин эдуард прокопьевич

Рождение ребёнка
17.04.2000

Дочь: Кондина Надежда Эдуардовна

Отец ребёнка: Кондин эдуард прокопьевич

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