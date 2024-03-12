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Аксенов Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Устинья M

Рождение ребёнка
1807

Сын: Аксенов Филат Афанасьевич

Мать ребёнка: Аксенова Устинья M

Рождение ребёнка
1809

Сын: Аксенов Исай Афанасьевич

Мать ребёнка: Аксенова Устинья M

Смерть
Неизвестно

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