Аксенов Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Устинья M
Рождение ребёнка
1807
Сын: Аксенов Филат Афанасьевич
Мать ребёнка: Аксенова Устинья M
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Аксенова Устинья M
Смерть
Неизвестно