Марина Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Федоров

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Овдотья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Федоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Онорей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Федоров

Смерть
Неизвестно