Марина Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Федоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Овдотья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Федоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Онорей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Федоров
Смерть
Неизвестно