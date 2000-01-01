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Курицын Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1948

Отец: Курицын Валерий Афанасьевич

Мать: Курицына Любовь Павловна

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