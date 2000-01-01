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Курицын Сергей Валерьевич
Курицын Сергей Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1948
Пол
Мужской
Отец
Курицын Валерий Афанасьевич
1949 г.р.
Мать
Курицына Любовь Павловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1948
Отец:
Курицын Валерий Афанасьевич
Мать:
Курицына Любовь Павловна
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