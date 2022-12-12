Хропов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1898
Дата смерти07.02.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921 по 1922
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
По 1921
Место жительства
С 1923 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1928
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1928 по 1962
Смерть
07.02.1962