Хропов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хропов Иван Николаевич

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Место рождения

Сяминское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.09.1898

Дата смерти

07.02.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Сяминское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1922
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
По 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1924 по 1928
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1928 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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