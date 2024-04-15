Савельева (Перевалова) Афанасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Перевалова) Афанасия Антоновна

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
06.09.1893 ст.

Муж: Савельев Иван Павлович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Новорозино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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