Савельева (Перевалова) Афанасия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
06.09.1893 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Новорозино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно