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Бастрыкин Михаил Андреевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бастрыкин (примак ?) Андрей Яковлевич

Мать: Бастрыкина Екатерина Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Савинкина Дарья Бастрыкина

Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Бастрыкин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.02.1890

Сын: Бастрыкин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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