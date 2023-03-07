Бастрыкин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Савинкина Дарья Бастрыкина
Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна
Рождение ребёнка
04.10.1885
Сын: Бастрыкин Яков Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна
Рождение ребёнка
11.02.1890
Сын: Бастрыкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Анастасия Епифановна
Смерть
Неизвестно