Зубков Андрей Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Андрей Исаев

Зубков Андрей Исаев

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

1649

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Зубков Исай Богданов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679

Сын: Зубков Андрей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Дочь: (Зубкова) Анна Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: (Зубкова) Марья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Зубков Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.