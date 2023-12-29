Зубков Андрей Исаев
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рождения1649
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Зубков Исай Богданов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Дочь: (Зубкова) Анна Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: (Зубкова) Марья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Зубков Иван Андреев
Мать ребёнка: не указана