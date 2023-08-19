Молчанова (Качусова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Качусова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.?.1934 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молчанова) Татьяна

Отец ребёнка: Молчанов Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Алексей

Отец ребёнка: Молчанов Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Платон

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мищерина (Молчанова) Ирина

Отец ребёнка: Молчанов Платон

Рождение ребёнка
15.03.1917

Дочь: Молчанова (Молчанова) Мария

Отец ребёнка: Молчанов Платон

Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.?.1934 ст.

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