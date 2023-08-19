Молчанова (Качусова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.?.1934 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молчанова) Татьяна
Отец ребёнка: Молчанов Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Алексей
Отец ребёнка: Молчанов Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молчанов Платон
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мищерина (Молчанова) Ирина
Отец ребёнка: Молчанов Платон
Рождение ребёнка
15.03.1917
Дочь: Молчанова (Молчанова) Мария
Отец ребёнка: Молчанов Платон
Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.?.1934 ст.