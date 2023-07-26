Лаврентьева Агриппина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1890
Сын: Лаврентьев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Василий Корнилович
Рождение ребёнка
13.01.1896
Сын: Лаврентьев Максим Васильевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Василий Корнилович
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896
Причина смерти: от внутренней боли