Лаврентьева Агриппина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Агриппина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1890

Сын: Лаврентьев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Василий Корнилович

Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Лаврентьев Максим Васильевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Василий Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Василий Корнилович

Смерть
1896
Причина смерти: от внутренней боли